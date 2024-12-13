Орбан о своей "мирной" инициативе: Венгрия сделала все, что могла

Венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя свою инициативу о рождественском перемирии между Украиной и РФ, а также масштабный обмен пленными, заявил, что венгерская дипломатия "сделала все, что могла".

Заявление Орбана приводит Telex, сообщает "Европейская правда".

Говоря о своей инициативе, глава правительства Венгрии сказал, что "одна сторона, очевидно, отвергла ее, другая сторона приняла ее".

"Сейчас Рождество, стоило попробовать, и Венгрия это сделала. Я думаю, что Венгрия поступила так, как должна была поступить тысячелетняя европейская держава", – отметил Орбан.

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Он также считает, что мир стоит на пороге гораздо больших изменений, чем многие думают.

"Как только президент США (Дональд Трамп – Ред.) вступит в должность, поворот, о котором я говорю, произойдет во всем западном мире, он будет разворачиваться на наших глазах", – убежден венгерский премьер.

Напомним, Орбан заявил 11 декабря, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Орбан сказал об этом в комментарии к сообщению президента Украины, в котором Зеленский резко отреагировал на разговор венгерского премьера с хозяином Кремля Путиным, который состоялся в среду.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позвонил своему коллеге из РФ Сергею Лаврову, чтобы пожаловаться из-за этого на Украину.