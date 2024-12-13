Новое правительство Литвы планирует визит в Украину на следующей неделе

Новое правительство Литвы, которое накануне официально начало работу, планирует посетить Украину с визитом на следующей неделе.

Об этом заявил литовский премьер Гинтаутас Палуцкас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства Литвы, о возможности такого визита шла речь во время его разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Вчера во время моего разговора с украинским премьер-министром не только я, но и правительство получило приглашение посетить Украину 20 декабря, и такой визит планируется", – сказал он.

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По словам Палуцкаса, сейчас согласовываются логистические детали и вопросы безопасности.

"Но визит точно состоится", – заверил он.

Палуцкас ранее в четверг заявлял, что его правительство правительство будет проводить конструктивную и предсказуемую внешнюю политику, обеспечит защиту населения от внешних угроз и будет полностью поддерживать Украину.

"Мы будем поддерживать Украину до победы и после нее. Мы будем оказывать полную поддержку Украине в ее стремлении ускорить членство в ЕС и НАТО", – говорится в программе правительства, которая была одобрена парламентом в четверг.

Также стало известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первый разговор с новым литовским коллегой Кястутисом Будрисом.