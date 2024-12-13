По всей Сербии блокировали движение транспорта из-за трагедии на железнодорожном вокзале

В пятницу по всей Сербии люди на 15 минут блокировали движение в рамках непрекращающихся антиправительственных протестов после того, как в прошлом месяце на севере страны обвал навеса на железнодорожном вокзале привел к смерти 15 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Блокирование движения произошло в десятках населенных пунктов по всей стране. Некоторые участники поднимали руки в резиновых перчатках, окрашенных в красный цвет, что является символом протестов. Таким образом они показывают власти, что ее руки "по локоть в крови".

фото: TANJUG

Сербские СМИ сообщили, что автомобиль протаранил протестующих в месте блокады в Новом Саде. Подобный инцидент произошел неделю назад, когда четверо музыкантов были ранены во время участия в молчаливой блокаде движения в центре Белграда.

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Уличные протесты в последние недели также время от времени перерастали в насилие, когда появлялись проправительственные нападающие, чтобы сорвать оппозиционные митинги и студенческие демонстрации.

Блокировка движения происходит каждую пятницу, начиная с 1 ноября в 11:52. Именно в то время навес на здании железнодорожного вокзала в Новом Саде обвалился на людей. Это событие стало точкой вспышки более широкого недовольства все более авторитарным правлением популистского президента Александара Вучича.

Тысячи людей во главе со студентами университета в среду вечером провели громкий митинг у здания государственной телекомпании РТС, выступая против проправительственной редакционной политики канала.

РТС транслировал обвинения Вучича в том, что студентам платили с Запада и других стран за участие в протестах с целью свержения его правительства.

Занятия на более чем 50 университетских факультетах и в ряде средних школ по всей Сербии были приостановлены на несколько дней.

Сербские фермеры также в пятницу заблокировали тракторами дорогу в центре страны, а гильдия актеров объявила о ежедневных протестах у театров.

Правительство Вучича пыталось смягчить недовольство людей. Оно опубликовало около 130 документов, связанных с реконструкцией здания железнодорожного вокзала.

Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке свергнуть его из-за протестов и заявил, что он не собирается бежать из страны, как свергнутый сирийский лидер Башар Асад.