Австрия предлагает беженцам из Сирии 1000 евро за возвращение домой

Правительство Австрии предложило сирийским беженцам доплату в размере 1000 евро за возвращение на родину после падения режима Башара Асада.

Об этом, как пишет "Европейская правда", австрийский канцлер Карл Негаммер сообщил в X (Twitter).

Негарммер отметил, что Австрия выплатит сирийцам, желающим вернуться на родину, "денежную помощь в размере 1000 евро"

"Сейчас страна нуждается в своих гражданах для восстановления. Текущие процедуры предоставления убежища сирийским гражданам в Австрии будут и в дальнейшем приостановлены", – анонсировал он.

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Австрия, как и многие страны ЕС, приостановила рассмотрение заявлений на убежище от сирийских беженцев после свержения режима Асада на прошлой неделе повстанцами-исламистами.

Но они не могут депортировать беженцев против их воли, пока не станет понятной ситуация в Сирии. Отметим, что сирийцы являются крупнейшей группой искателей убежища в Австрии.

Сейчас непонятно, сколько сирийских беженцев воспользуются предложением австрийского правительства, поскольку 1000 евро им пока не хватит даже для того, чтобы покрыть все расходы на путешествие домой.

Ранее в немецком оппозиционном блоке ХДС/ХСС также предложили поощрять сирийских беженцев, проживающих в Германии, возвращаться на родину.