Венгрия нашла, как получать российский газ несмотря на санкции против Газпромбанка

Венгерский премьер-министр Петер Сийярто заявил, что Будапешт нашел "юридическое и финансовое решение" по санкциям США против Газпромбанка, чтобы и дальше платить за российский газ.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует портал Telex.

После переговоров с болгарскими чиновниками в Софии в пятницу, 13 декабря, Сийярто заявил о договоренности, благодаря которой энергоснабжение Венгрии остается на стабильной основе.

"Теперь и президент Болгарии, и министр энергетики подтвердили, что мы можем рассчитывать на то, что Болгария и в дальнейшем будет оставаться надежным и предсказуемым транзитным партнером", – добавил он.

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Глава венгерского МИД не раскрыл деталей договоренности, но заверил, что "Болгария и в дальнейшем будет надежным и предсказуемым транзитным партнером".

До сих пор Венгрия платила за транзит российского газа в Болгарию через Газпромбанк, что стало невозможным из-за санкций США, введенных 21 ноября.

В то же время недавно хозяин Кремля Владимир Путин разрешил иностранным покупателям платить за российский газ через другие финансовые учреждения до снятия санкций с Газпромбанка.

Недавно стало известно, что ЕС просит США рассмотреть пути смягчения санкций против Газпромбанка.