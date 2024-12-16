СМИ: В ЕС призывают усилить санкции против российских металлов

Десять стран Европейского Союза предложили дальнейшие санкции против России, касающиеся в частности торговли российскими металлами, такими как алюминий, для дальнейшего сокращения доходов Москвы.

Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По информации источников Reuters, за дальнейшие санкции против российских металлов высказалась в частности Польша, которая в январе 2025 года перенимает полугодовое председательство в Совете ЕС от Венгрии.

Среди других подписантов письма – страны Балтии, Дания, Ирландия, Румыния, Швеция, Чехия и Финляндия, говорится в публикации.

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"Поскольку металлы являются важнейшим источником доходов для России, кроме ископаемого топлива, мы также должны ввести дополнительные запреты на импорт металлов", – говорится в письме, которое цитирует Reuters.

ЕС до сих пор не ввел санкции против российских производителей металлов, например "Русала", или запретил импорт металлов российского производства, в отличие от США и Великобритании.

Пока ЕС запретил только российские изделия из алюминия, в частности проволоку, трубы и фольгу, которые составляют менее 15% европейского импорта этого металла.

Хотя большинство потребителей металлов в ЕС нашли альтернативные источники поставок из других стран, например меди из Перу и Сербии, Евросоюз все еще импортирует большие объемы алюминия российского происхождения.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

В рамках пакета ЕС наложил санкции на 54 человека и 30 организаций. Эти меры призваны противодействовать обходу санкций через нацеленность на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.