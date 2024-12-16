Нидерланды обещают блокировать продолжение переговоров о вступлении Сербии в ЕС

Нидерландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп заявил, что Нидерланды заблокируют открытие следующего переговорного кластера в переговорах о вступлении Сербии в ЕС.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе в понедельник, 16 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

По словам Вельдкампа, Сербия не показала достаточного прогресса в сфере верховенства права для дальнейшего движения в переговорах о членстве.

"В то же время мы видим недостаточный прогресс в отношениях между Белградом и Приштиной. Сербия также имеет там четкую ответственность. Мы видим, что Сербия все еще недостаточно согласовывает свою внешнюю политику с внешней политикой ЕС", – добавил он.

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Глава нидерландского МИД также хочет убедить другие страны ЕС поддержать блокирование открытия переговорного кластера, чтобы "оказать давление на Сербию сейчас".

"Учитывая тревожные события в Венгрии и частично в Словакии, логично, что мы можем предъявлять требования к стране-кандидату в члены ЕС в сфере верховенства права", – пояснил Вельдкамп.

Решение об открытии кластера государства ЕС должны согласовать до межправительственной конференции, которая состоится 16-20 декабря. На предыдущих встречах постоянных представителей ЕС прогресса не было.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, а в марте 2012 года страна получила статус кандидата.

Но евроинтеграционный путь Сербии затормозился из-за беспокойства относительно отступления от демократии и тесных связей с Россией и Китаем, особенно – из-за отказа присоединяться к санкциям из-за полномасштабной российской агрессии против Украины.

Сербская власть и дальше декларирует стремление к евроинтеграции, но откровенно говорит, что не ожидает вступления в ЕС в ближайшее время.