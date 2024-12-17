Зеленский: у Орбана нет рычагов влияния на Путина

Президент Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за попытки "посредничества", подчеркнув, что у того нет рычагов влияния на государство-агрессора.

Об этом Зеленский сказал на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей во вторник, 17 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства подчеркнул, что Украина – сильная страна и показала это на поле боя во время всей агрессии Путина.

"У кого-то другого в Европе есть такой опыт сейчас? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдотом, улыбкой? Пусть себе оставит", – добавил он.

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Зеленский отдельно отметил, что Украине нужны прямые отношения с США без посредников.

"Премьер Орбан, который хочет, знаете, "как-то там, где-то там..." – не получится. Я его не пущу и таких, как он", – добавил президент, подчеркнув, что речь идет именно о премьер-министре Венгрии, а не о венгерском народе, который поддерживает Украину.

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Тогда украинский президент выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказался от телефонного разговора Орбана и Зеленского по поводу венгерского предложения "перемирия", а также возмутился, что почти никто в ЕС не поддержал "рождественское перемирие".