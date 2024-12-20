В Пентагоне заявили, что США удвоили количество войск в Сирии

Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили численность своих войск в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом сообщает AP со ссылкой на слова представителя американского оборонного ведомства генерал-майора Пэта Райдера, передает "Европейская правда".

Райдер сообщил, что численность американских военных в Сирии составляет около 2 тысяч.

Он отметил, что дополнительные силы находятся в Сирии "по меньшей мере несколько месяцев" и отметил, что только недавно узнал о новой цифре и что увеличение не связано с устранением Башара Асада или увеличением атак со стороны "ИГ" или против нее.

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Райдер объяснил эту секретность "дипломатическими соображениями" и чувствительностью вопроса.

Представителя американского оборонного ведомства подчеркнул, что "не планируется" никаких дополнительных корректировок численности сил в будущем.

Однако, как пишет агентство, это может измениться, поскольку новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что не поддерживает расширение участия американских войск в Сирии.

Райдер заявил, что увеличение сил – временное и они там для того, чтобы усилить операции США против группировки "Исламское государство".

По его словам, основную часть дополнительных войск составляют обычные войска и силы специальных операций армии США.

Как добавило агентство, до четверга, 19 декабря, Пентагон настаивал на том, что численность американских войск в Сирии составляет 900 человек.

9 декабря Соединенные Штаты нанесли десятки воздушных ударов по известным им объектам террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии.

Ранее Блинкен встретился ис президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поговорить об улучшении отношений между странами и последних событиях в Сирии.

Также в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.