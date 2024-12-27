Сибига обсудил с Блинкеном укрепление ПВО Украины и давление на Россию

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 27 декабря, провел телефонный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Об этом украинский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что поблагодарил главу Госдепа за усилия, направленные на то, чтобы вся ранее обещанная Украине помощь была предоставлена "в ближайшие недели".

"Скоординировали дальнейшую поддержку, включая противовоздушную оборону и давление на Россию. Ценю решительное лидерство США и госсекретаря Блинкена", – добавил он.

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В Государственном департаменте добавили, что Сибига и Блинкен обсудили ситуацию на фронте и последние ракетные и беспилотные атаки России против Украины.

"Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку США украинцам в защите их свободы", – отметили там.

Накануне, 26 декабря, президент США Джо Байден отреагировал на массированную российскую атаку по регионам Украины на Рождество и пообещал усиление воздушной обороны страны.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни объявят финальный пакет Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI), использовав остальные средства, зарезервированные на закупку нового вооружения для Украины.