Лукашенко помиловал еще 20 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал помилование еще 20 людям, осужденным за "экстремизм".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Имен 20 помилованных не называют, однако известно, что все они были осуждены по делам об "экстремизме".

Указывается, что среди помилованных 11 женщин, из этих 20 человек 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, одна женщина имеет четырех детей.

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В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси утверждают, что якобы "все они ходатайствовали о помиловании и покаялись в содеянном".

Также добавляется, что белорусское Министерство внутренних дел "обеспечит контроль за их правопослушным поведением".

Последний раз перед этим о таком решении Лукашенко сообщали 9 декабря, тогда оно касалось 29 человек.

21 ноября сообщалось, что Лукашенко помиловал 32 человека.

Параллельно с этими помилованиями в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным делам.

20 ноября в Беларуси сообщили об экстрадиции задержанного во Вьетнаме бывшего бойца полка Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины.

В начале ноября стало известно о смерти в заключении в Беларуси 22-летнего политзаключенного из России, которого приговорили к 12-летнему сроку за "шпионаж и содействие экстремистской деятельности".