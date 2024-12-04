Почти две трети жителей Молдовы выступают за нейтралитет своей страны, сторонники евроинтеграции – в меньшинстве.

Об этом свидетельствуют результаты социо-политического барометра IMAS, которые есть в распоряжении "Европейской правды".

Согласно опросу, лишь 34% респондентов отдают предпочтение европейской интеграции.

Зато за нейтралитет Молдовы выступают 64% опрошенных. Остальные не определились с ответом, или не стали отвечать.

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Кроме того, молдаван спросили, когда по их мнению, Молдова станет членом ЕС.

37% считают, что этого никогда не произойдет. 29% придерживаются мнения, что это произойдет до 2030 года, еще 21% респондентов думает, что до 2030 года Молдова в ЕС не вступит. 13% не определились с ответом, или не стали отвечать.

Также жителей Молдовы спросили относительно внешней политики их страны. Более половины, 53%, считают, что внешняя политика Молдовы должна быть сбалансированной, с ориентацией как на Россию, так и на Европу. Проевропейскую ориентацию поддерживают 27% опрошенных, пророссийскую – 12%, 3% считают, что внешняя политика должна идти на воссоединение с Румынией.

Напомним, 20 октября в Молдове состоялся конституционный референдум о европейской интеграции. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на референдуме составила 50,72%.

В голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего количества 1 488 874 действительных голосов, 749 719 избирателей проголосовали за внесение евроинтеграции в конституцию, 739 155 – против.

О причинах того, почему граждане Молдовы оказались не готовы поддержать европейский путь их страны, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Коррупция, язык, вата.