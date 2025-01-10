США поздравили Николаса Мадуро с "инаугурацией" новыми санкциями

США в пятницу, 10 января, объявили о санкциях против восьми должностных лиц Венесуэлы, приближенных к режиму Николаса Мадуро, которого на Западе не считают легитимным президентом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство финансов США.

Под новые санкции США попали венесуэльские чиновники, которые возглавляют "ключевые экономические и безопасностные ведомства, которые делают возможными репрессии Николаса Мадуро и подрыв демократии в Венесуэле".

Среди них – президент государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela Эктор Андрес Обрегон Перес, министр транспорта Рамон Селестино Веласкес Арагуаян и пятеро руководителей силовых ведомств.

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"Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами-единомышленниками солидарны с венесуэльским народом, который проголосовал за новое руководство, и отвергают мошенническое заявление Мадуро о победе", – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

Дополнительно к новым санкциям Государственный департамент США увеличил до 25 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро и его министра внутренних дел Диосдадо Кабельо.

О новых санкциях стало известно в день, когда в Венесуэле состоялась официальная "инаугурация" Мадуро на пост президента страны.

В Венесуэле официально провозгласили победителем президентских выборов, которые состоялись в июле 2024 года, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года.

Оппозиция страны заявляет, что победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес. После выборов его сторонники вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

США и Европейский Союз ранее заявили, что не признают легитимности Мадуро.