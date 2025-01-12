Каллас: в ЕС обсудят снятие санкций с Сирии в конце января

Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС встретятся в конце января, чтобы обсудить вопрос снятия санкций с Сирии.

Об этом она сказала по дороге в Эр-Рияд в воскресенье, 12 января, где состоится региональная конференция по Сирии, цитирует Yle, передает "Европейская правда".

Отметим, эта конференция проходит через несколько недель после свержения бывшего сирийского диктатора Башара Асада.

Поэтому, по дороге в город, Каллас заявила, что министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.

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"Мы будем работать над тем, чтобы к тому времени мы могли фактически принять решение по этому вопросу", – сказала она.

В этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о выделении еще 50 млн евро гуманитарной помощи для сирийского народа.

Отметим, 11 декабря два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.