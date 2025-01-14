Трамп говорит, что после инаугурации встретится с Путиным "очень быстро"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что собирается встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "очень быстро" после того, как вступит в должность на следующей неделе.

Его слова цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда"

Как передает агентство, в комментарии телеканалу Newsmax Трамп не назвал временных рамок встречи.

Отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны, Трамп сказал, что существует только одна стратегия, и она "зависит от Путина".

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"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не совсем хорошо", – сказал республиканец.

Трамп заявил, что знает, что Путин "хочет встретиться".

"И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... надо зайти в офис. Для некоторых вещей вы должны быть там", – подчеркнул он.

Напомним, несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже работает над организацией встречи с Путиным.

В Кремле, комментируя это заявление, отметили, что российский правитель "открыт к контактам".

Между тем в МИД Украины сообщили, что Киев ожидает встречи президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.

А 12 января номинированный Трампом советник по национальной безопасности Майк Волц подтвердил, что команда избранного президента работает над подготовкой его будущей встречи с правителем России и для этого "в последующие месяцы" будет устанавливать связь с российской стороной.