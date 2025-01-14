Минюст США обнародовал отчет о попытках Трампа отменить результаты выборов 2020 года

Во вторник, 14 января, Министерство юстиции США обнародовало отчет специального прокурора Министерства юстиции Джека Смита, который подал в отставку, о попытках избранного американского президента Дональда Трампа отменить результаты выборов 2020 года.

Об этом со ссылкой на отчет пишет The Washington Post, передает "Европейская правда".

Как известно, это последний акт прокурора, чьи уголовные дела были сорваны из-за победы Трампа на выборах в ноябре.

Газета пишет, что Министерство юстиции США обнародовало выводы незадолго до 01:00 часа ночи – менее чем через час после того, как истек срок действия судебного приказа, запрещавшего их обнародование.

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Отчет является окончательным публичным документом исторического уголовного преследования Министерства юстиции, которое так и не дошло до суда, поскольку федеральное правительство отказалось от этого дела в ноябре после того, как его фигурант стал новоизбранным президентом США.

Правила Министерства юстиции запрещают преследование действующего президента, но Смит подчеркнул в своем отчете, что закрытие дела не делает преступления, которые, по утверждению прокуроров, совершил Трамп, менее серьезными.

Газета отметила, что Федеральный суд США заблокировал публикацию второго отчета, в котором подробно описывается отдельное расследование Смита относительно вероятного ненадлежащего обращения Трампа с секретными документами и препятствования усилиям правительства по их возвращению.

Расследование о вмешательстве в выборы изучало усилия Трампа, направленные на то, чтобы поставить под сомнение результаты выборов в "колеблющихся штатах", поощрять альтернативные списки выборщиков, оказывать давление на вице-президента, чтобы тот не признал победу Джо Байдена на выборах 2020 года, и поощрять своих сторонников протестовать против того, что, как он утверждал, "было фальсифицировано на этих выборах".

Когда Трамп победил на выборах в ноябре, стороны находились в процессе судебного разбирательства о том, какие именно обвинения могут быть включены в обвинительный акт.

Как акцентировало издание, это означало, что дело будет закрыто. Но по правилам Министерства юстиции США, специальный адвокат все еще должен был подготовить отчет.

В отчете подробно описывается кампания давления, которую Трамп якобы проводил в "колеблющихся штатах", связываясь с законодателями и лидерами штатов и призывая их "принять меры, чтобы игнорировать подсчет голосов".

"Важно, что он обращался с избирательными претензиями только к законодателям и руководителям штатов, которые разделяли его политическую принадлежность и были его политическими сторонниками, и только в тех штатах, где он проиграл", – говорится в докладе.

Также отмечается, что в начале января 2021 года, за несколько дней до того, как Конгресс должен был утвердить результаты выборов, Трамп позвонил госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру и умолял его "найти 11 780 голосов" – перевес Байдена в штате.

В докладе акцентируется, что Трамп продолжал давить на чиновников штата и Республиканской партии в Аризоне, Мичигане и других штатах.

"Он прилагал эти усилия, несмотря на то, что чиновники штатов и партии, которым он доверял, с самого начала говорили ему, что нет никаких доказательств фальсификаций на выборах", – написал Смит.

Бывший специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит, который ранее занимался расследованием военных преступлений, был ответственным за два из четырех уголовных дел, касающихся Трампа после его ухода с поста президента в 2021 году.

Однако, как известно, оба дела были прекращены. Одно из них закрыла судья во Флориде, назначенная Трампом, а другое – Верховный суд США. Он постановил, что бывшие президенты имеют иммунитет от преследований за свои официальные действия. В понедельник, 13 января, информировали, что Смит подал в отставку.

Отметим, 10 января судья Нью-Йорка Хуан Мерчан присудил избранному президенту США наказание в виде "безусловного освобождения" по делу о плате за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.