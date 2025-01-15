США ввели запрет на импорт продукции еще 37 китайских компаний

Министерство внутренней безопасности США (DHS) добавило 37 китайских компаний в список производителей, импорт продукции которых запрещен в рамках закона о предотвращении принудительного труда уйгуров (UFLPA).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление DHS.

Как гласит заявление, сформированный в 2022 году список теперь охватывает 144 предприятия.

Теперь под санкции попали производители текстиля и солнечных панелей, а также горнодобывающие компании, в частности: Zijin Mining Group, Donghai JA Solar Technology, Hongyuan Green Energy и Huafu Fashion, включая 25 ее дочерних предприятий.

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"Добавляя 37 компаний в Список субъектов UFLPA и доводя общее количество до почти 150, мы снова демонстрируем нашу неустанную борьбу с жестокостью принудительного труда, нашу непоколебимую приверженность основным правам человека и нашу неутомимую защиту свободного, справедливого и конкурентного рынка", – заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Как отмечается – UFLPA, который вступил в силу в июне 2022 года, направлен на противодействие принудительному труду и другим нарушениям прав человека в Китае, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

С момента принятия UFLPA Служба таможенного и пограничного контроля США заблокировала или задержала ввоз в страну товаров общей стоимостью около $3,67 млрд.

7 января США внесли в черный список крупнейшую судоходную компанию Китая и двух судостроителей из-за вероятных связей с Народно-освободительной армией Китая.

9 января информировали, что Великобритания создаст новый режим санкций, направленный против лидеров сетей, которые ежегодно незаконно ввозят в страну десятки тысяч людей, а также против китайских производителей лодок и моторов, которые они используют.