Германия не позволила танкеру из "теневого флота" РФ покинуть ее воды

Германия запретила танкеру из "теневого флота" РФ, вероятно загруженного российской нефтью, покинуть немецкие воды.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Считается, что танкер Eventin под панамским флагом является частью так называемого "теневого флота", который используется Россией для экспорта нефти вопреки западным санкциям.

Судно направлялось из России в Египет с почти 100 тысячами тонн нефти на борту, когда в пятницу в Балтийском море к северу от острова Рюген у него вышел из строя двигатель, что вынудило немецкие власти в воскресенье отбуксировать судно в порт Засниц на острове.

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После восстановления работы главного двигателя капитан судна, как сообщается, попросил разрешения возобновить свой курс, но таможенная служба Гамбурга и Министерство транспорта Германии отказали ему в этом.

Таможенники выясняют, не пытается ли судно обойти эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Во вторник они уже были на борту танкера.

Немецкие власти также расследуют пригодность судна к плаванию. Судну Eventin длиной 274 метра – почти 20 лет.

"В ожидании оценки документов, которые будут поданы Eventin, отдел безопасности судов выдал временный запрет на дальнейшую навигацию", – заявили в Министерстве транспорта Германии.

Напомним, в Финляндии заявили о технических дефектах танкера, который подозревают в повреждении подводной ЛЭП и нескольких кабелей связи в Финском заливе и причисляют к "теневому флоту".