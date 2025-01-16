Премьер-министр Великобритании прибыл в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал в Украину в четверг, 16 января, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом проинформировали в пресс-службе британского правительства, передает "Европейская правда".

Как отметили в офисе Стармера, Великобритания и Украина подпишут знаковое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений

Договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности через новую структуру для укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания продолжающейся российской агрессии.

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Как акцентировали в заявлении, Украина имеет высококвалифицированную армию и процветающий технологический сектор, который быстро разрабатывает и разворачивает самую современную боеспособную технику, а потому партнерство с Украиной в сфере безопасности сделает Британию сильнее.

"Ожидается, что сегодня по случаю подписания партнерства премьер-министр объявит о новой поддержке Украины со стороны Великобритании – от летальной помощи до экономической устойчивости", – отметили в офисе Стармера.

Премьер-министр Великобритании заявил, что амбиции главы Кремля Владимира Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели колоссальное стратегическое поражение.

"Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень. Речь идет не только о "здесь и сейчас", но и об инвестициях в наши две страны на следующее столетие, объединение технологического развития, научных достижений и культурных обменов, а также использование феноменальных инноваций, продемонстрированных Украиной в последние годы, для будущих поколений", – сказал он.

ДОПОЛНЕНО В 10:09. В Киеве Стармера встретил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинских Вооруженных Сил Валерий Залужный.

Фото: Telegram

Ранее СМИ информировали, что во время визита Стармера также будет обсужден вопрос возможности развертывания в Украине международных миротворческих сил после завершения войны с Россией.

9 января информировали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон и Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров, Украина была центральной темой их разговора.