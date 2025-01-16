Джонсон отстранил главу комитета по разведке США, который активно поддерживал Украину

В среду, 15 января, спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон отстранил Майка Тернера с должности председателя постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки, заявив, что хочет дать группе "свежий старт" в новом Конгрессе и с новым президентом.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Как отметили собеседники, Джонсон назвал Трампа причиной смещения, когда спикер встретился с Тернером 15 января вечером.

Тернер в свою очередь сказал журналистке CBS News, что Джонсон назвал причиной своего решения "беспокойство с Мар-а-Лаго".

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В свою очередь Джонсон в комментарии журналистам заявил, что "это решение Палаты представителей", сместив внимание с Трампа.

"Это не решение президента Трампа, это решение Палаты представителей", – заверил он и добавил, что это решение „не было оскорблением" для Тернера, который „доблестно действовал в трудное время в сложных обстоятельствах".

Тернер открыто выступал за финансирование Украины и занимал "ястребиную" позицию по другим вопросам национальной безопасности.

Представитель Коннектикута Джим Хаймс, главный демократ в комитете по вопросам разведки, выступил перед журналистами вскоре после того, как появилась эта новость.

"У меня сейчас холод по спине, потому что это полностью изменит динамику надзора", – сказал он.

В среду Тернер опубликовал краткое заявление, в котором подтвердил, что покидает комитет.

"Под моим руководством мы восстановили целостность Комитета и вернули его миссию к основному фокусу национальной безопасности. Угроза со стороны наших противников реальна и требует серьезного обсуждения", – подытожил он.

Отметим, Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не оставит Украину".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действующее руководство США во главе с Байденом прилагает усилия, чтобы обеспечить сильные позиции во внешней политике для следующей администрации республиканца, в том числе по Украине.

Недавно европейские союзники Украины выразили осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп не будет вынуждать Киев к преждевременным переговорам с Россией.