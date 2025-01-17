ЕС расширил расследование против Маскового Х

Европейская комиссия объявила о расширении расследования в отношении соцсети X (Twitter) американского миллиардера Илона Маска.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Еврокомиссии от 17 января.

В своем запросе исполнительный орган ЕС просит X (Twitter) до 15 февраля 2025 года предоставить внутреннюю документацию о рекомендательных системах и любые последние изменения, внесенные в них.

Также Еврокомиссия требует, чтобы соцсеть до конца 2025 года сохраняла внутренние документы и информацию о будущих изменениях в дизайне и функционировании алгоритмов рекомендаций.

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Она также направила запрос на доступ к некоторым коммерческим данным X (Twitter), техническим интерфейсам к ее контенту, "которые позволяют непосредственно устанавливать факты относительно модерации контента и вирусности аккаунтов", говорится в сообщении.

Новые меры Еврокомиссия объявила в рамках расследования того, соблюдает ли соцсеть Илона Маска положения Акта о цифровых услугах ЕС.

Внимание ЕС к платформе усилилось в последние месяцы ввиду того, что Маск, приближенный к избранному президенту США Дональду Трампу, начал поддерживать ультраправых европейских политиков.

В Еврокомиссии ранее объявили, что готовы принимать меры против X (Twitter) и штрафовать соцсеть, если обнаружат нарушения.