В США предлагают запретить дроны из Китая и России

Министерство торговли США вынесло на обсуждение предложение о защите технологий и цепочки поставок беспилотников от иностранного вмешательства, прежде всего со стороны России и Китая.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США предлагает ввести правило, согласно которому участие иностранных противников в цепочках поставок дронов может привести к получению удаленного доступа к ним и утечке конфиденциальных данных.

Если это правило будет воплощено в жизнь, то ограничит или даже запретит беспилотники из Китая – источника большинства коммерческих дронов, продаваемых в США.

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Министерство торговли США до 4 марта хочет получить отзывы о том, как используется информация с беспилотников и как это может представлять угрозу национальной безопасности со стороны противников.

"Защита цепочки поставок технологий беспилотных авиационных систем имеет решающее значение для защиты нашей национальной безопасности. Это важный шаг в защите Соединенных Штатов от уязвимостей, которые создают иностранные субъекты", – прокомментировала министр торговли США Джина Раймондо.

Об усилиях администрации США стало известно после обнаружения масштабной китайской кибератаки на американское Министерство финансов.

Кроме того, ранее в США сообщали о все большем количестве случаев пролета неизвестных дронов в разных частях страны.