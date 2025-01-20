Словацкие психиатры и психологи требуют отставки Роберта Фицо

В Словакии более ста специалистов в области психологии и психиатрии обратились с открытым письмом к премьер-министру Роберту Фицо, в котором обращают внимание на его поведение и требуют отставки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило словацкое издание Aktuality.

Авторами письма являются два ведущих деятеля психиатрии и психологии – Йозеф Гашто и Антон Геретик. Кроме них, письмо подписали эксперты со всей Словакии.

Они заявили, что поведение Фицо все больше характеризуется "силовым авторитарным стилем, манипулированием фактами, ложью, клеветой и нападениями на политических оппонентов, журналистов и рядовых граждан".

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"Вы не гнушаетесь нападениями на семьи лидеров оппозиции, как это было в случае с семьей (лидера оппозиции Михала) Шимечеки", – говорится в письме.

В письме также указывается, что внешнеполитические инициативы Фицо противоречат политике Европейского Союза и НАТО, членом которых Словакия все еще является. Они критикуют его негативное отношение к Украине и украинскому президенту, а также дружеские отношения с российским агрессором.

"Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность коррекции вашего политического поведения, включая рассмотрение вопроса об уходе из большой политики", – сказано в письме.

Похожее письмо опубликовала Словацкая палата психологов. В нем они предупреждают о росте социальной напряженности и плохих настроений в Словакии. Они добавляют, что напряженные отношения между политиками передаются и гражданам.

В письме палата психологов призывает политиков "осознавать свою ответственность и воздерживаться от заявлений, которые могут подстрекать к насилию". Они хотят, чтобы политики подавали пример обществу и поощряли уважение и толерантность.

Роберт Фицо ответил на критику в социальных сетях. Он назвал психиатров и психологов давними оппонентами действующей власти и обвинил их в злоупотреблении своей профессией в политических целях. Он утверждает, что они отвергают основной принцип демократии и не уважают результаты выборов.

Накануне Фицо обвинил оппозицию в "подхалимстве" перед Владимиром Зеленским.

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