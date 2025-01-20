Более 60% американцев не одобряют намерений избранного президента Дональда Трампа присоединить Гренландию, однако среди его сторонников большинство поддерживают эту идею.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov по заказу CBS News, пишет "Европейская правда".

Опрос показал, что большинство респондентов – 61% – не одобряют намерений Трампа присоединить остров.

В то же время среди его сторонников картина противоположная – идею о "покупке Гренландии" поддерживают 68%.

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Среди общего количества респондентов преобладает убеждение, что разговоры Трампа на эту тему на самом деле является лишь элементом торга по поводу чего-то другого – такого мнения 54%.

Как известно, в последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

Премьер Дании после общения с Трампом сообщила, что тот не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

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