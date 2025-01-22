Зеленский в Давосе поговорил с Алиевым о катастрофе самолета, вызванной Россией

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Давосе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Зеленский еще раз выразил соболезнования Алиеву в связи с катастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей.

"Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду", – отметил глава государства.

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Зеленский и Алиев также обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был обстрелян с земли, и потребовал наказать представителей РФ, виновных в катастрофе.