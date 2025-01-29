Еврокомиссия предлагает новые пошлины на агропродукцию и удобрения из РФ и Беларуси

Европейская комиссия приняла предложение о введении пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из России и Беларуси, а также на некоторые азотные удобрения.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда".

В случае одобрения предложения Европейским парламентом и Советом ЕС весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться пошлинами.

Целью предложения является уменьшение зависимости от импорта из России и Беларуси.

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Такой импорт, в частности удобрения, делает ЕС уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны России и, таким образом, представляет риск для продовольственной безопасности ЕС.

Кроме того, пошлины будут способствовать росту внутреннего производства и развитию отрасли производства удобрений в ЕС. Это также позволит диверсифицировать поставки из третьих стран.

Предложение включает смягчающие меры на случай, если фермеры ЕС столкнутся с существенным ростом цен на удобрения.

Ожидается, что пошлины негативно повлияют на российские экспортные поступления, а следовательно, на способность России вести войну против Украины.

Транзит всех сельскохозяйственных продуктов и удобрений из России и Беларуси в третьи страны остается незатронутым этими мерами.

Это означает, что операции купли-продажи российской сельскохозяйственной продукции остаются неизменными, как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на судах ЕС или предоставление страховых и финансовых услуг.

ЕС уже ввел пошлины на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси в мае прошлого года.

СМИ ранее сообщили, что 16-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.

Напомним, 27 января ЕС удалось "дожать" Венгрию и одобрить продление экономических санкций против России, однако с уступкой Будапешту.

Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.