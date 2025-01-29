Евродепутат предлагает Гренландии вступить в ЕС для защиты от посягательств Трампа
Датский депутат Европейского парламента Мортен Локкегор считает, что Гренландия должна рассмотреть возможность присоединения к Европейскому Союзу для "защиты" на фоне угроз президента США Дональда Трампа приобрести этот арктический остров.
Об этом он сказал в интервью Politico, пишет "Европейская правда".
Как передает издание, хотя Локкегор сказал, что будущее Гренландии должны решать сами гренландцы, он утверждает, что пришло время для "какого-то нового мышления".
"Мы живем в мире, где независимо от того, насколько вы хотите быть независимыми, вы должны быть членом альянсов. И по моему мнению, ЕС – это лучший альянс, в который вы можете вступить. Это касается и Дании, и Гренландии", – сказал он.
Он считает, что членство в ЕС обеспечит Гренландии "защиту".
Как известно, Гренландия – самоуправляемая датская территория, проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, в 1982 году и официально вышла из блока в 1985 году, хотя большинство из ее примерно 60 тысяч граждан являются датчанами, а значит, все еще гражданами ЕС.
"Очевидно, что ситуация кардинально изменилась с 85-го года. Сейчас у нас совсем другая геополитическая ситуация", – сказал он.
Локкегор утверждает, что Гренландия является естественным кандидатом на членство в ЕС, с сильной демократией и системой социального обеспечения.
"Многие ценности, которые отстаивают страны-члены ЕС и население ЕС, полностью соответствуют ценностям Гренландии", – отметил евродепутат.
Также по словам Локкегора, непредсказуемой выгодой от "бряцания саблями" Трампа стало то, что Гренландия может "возобновить дискуссию о том, рассматривает ли она более тесные отношения с Европой", включая "новое понимание общего будущего".
"Если вы хотите политических изменений, это может стать тем толчком, который необходим для того, чтобы гренландцы по-новому посмотрели на то, что происходит в Европе", – добавил он.
Недавно СМИ сообщили о жестком телефонном разговоре Трампа с премьером Дании Метте Фредериксен, во время которого она настаивала на том, что Гренландия не продается.
Между тем, по данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.
А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна обсудила с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы Трампа.
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