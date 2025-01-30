В Британии хотят объявить новое преступление, чтобы бороться с миграцией через Ла-Манш

Министерство внутренних дел Великобритании предлагает объявить уголовным преступлением "угрозу жизни на море", чтобы бороться с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

За "угрозу жизни на море" в Британии предлагается наказывать тюремным заключением сроком до пяти лет.

Это преступление может привести к судебному преследованию любого, кто прибывает в Британию на лодке, был причастен к запугиванию или принуждению других пассажиров к участию в путешествии или отказался быть спасенным за пределами британских вод.

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Британским пограничникам, согласно планам МВД страны, также разрешат изымать телефоны мигрантов в поисках информации о том, кто помог им пересечь Ла-Манш.

А осужденным за действия, направленные на подготовку незаконной переправки мигрантов – например покупки лодок, – будет грозить до 14 лет заключения.

Предложенный лейбористским правительством Британии пакет мер по борьбе с миграцией сохраняет некоторые предыдущие меры, в частности более длительные формы содержания под стражей для некоторых мигрантов и ограничения на пребывание в Британии людей, которые заявляют, что были проданы в рабство.

Министр внутренних дел Британии Иветт Купер сообщила ВВС, что соответствующее законодательство планируют принять уже в этом году.

Миграция через Ла-Манш остается проблемой для Британии, где в октябре зафиксировали рекордное за год количество прибытий мигрантов – 973 человека.

Британский вещатель BBC в октябре показал результаты большого расследования о том, как работают схемы содействия мигрантам, которые прибывают к берегам Великобритании через Ла-Манш – для этого журналист выдал себя за мигранта.