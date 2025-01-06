Британские депутаты считают, что страна должна передать Украине замороженные активы РФ

Британия должна передать все замороженные активы России Украине, чтобы дать Москве четкий сигнал, что "агрессор должен и будет платить".

Об этом говорится в открытом письме группы депутатов британского парламента, опубликованном в The Times, сообщает "Европейская правда".

В письме группа британских депутатов и политиков из стран-союзников утверждает, что правительство должно решить, как законно передать Украине 300 млрд долларов из замороженных резервов Центрального банка России. Они добавляют, что перевод не менее 25,5 млрд фунтов стерлингов, хранящихся на счетах в Великобритании, пошлет "четкий сигнал" о стратегической решимости и поможет предотвратить будущие конфликты.

"Предыдущих кредитов и чрезвычайного финансирования недостаточно – они оставляют западных налогоплательщиков на крючке. Только использование самих активов гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления", – пишут они.

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Письмо появилось накануне парламентских дебатов в понедельник на тему ареста замороженных российских активов для финансирования Украины во время войны. Страны G7 уже взяли на себя обязательства предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который должен быть возвращен только с процентов от замороженных активов.

В октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов как часть более широкого пакета помощи от стран G7. Министры считают, что передача самих активов может вызвать юридические проблемы.

Однако Майк Мартин, член парламента от Либерально-демократической партии и бывший офицер, возглавляющий дебаты, считает, что должен быть способ обойти этот вопрос.

"Существует неоспоримый моральный, стратегический и правовой аргумент в пользу использования российских государственных активов для поддержки Украины в ее военных действиях. Этот вопрос никогда не был таким насущным, как сейчас, когда новая администрация США может прекратить поддержку Украины", – сказал он.

Письмо подписали более десятка британских депутатов, а также восемь высокопоставленных парламентариев, включая председателей комитетов, из стран-союзников, таких как Германия, Польша, страны Балтии и Финляндия.

Они говорят, что замороженные проценты от активов в размере 50 млрд долларов является важным первым шагом, но он обеспечивает Украину чрезвычайным финансированием максимум на год. Кроме того, в случае размораживания активов налогоплательщики Украины или стран G7 будут вынуждены возвращать кредит.

Британия обладает наибольшим количеством замороженных российских резервов за пределами ЕС, и члены парламента заявили, что страна могла бы использовать свой разветвленный глобальный сектор финансовых услуг.

"Военная экономика России растянута до предела. Поэтому конфискация зарубежных активов оккупанта является стратегически жизненно важной. Это законно. Это не повредит финансовой стабильности", – заявляют подписанты.

В 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

В конце декабря Украина уже получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.

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