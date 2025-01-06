В Германии возросло число жертв наезда на рождественскую ярмарку в Магдебурге

Количество погибших в результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в Магдебурге 20 декабря возросло до шести.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает FAZ.

52-летняя женщина скончалась в больнице от полученных травм, сообщил представитель прокуратуры Наумбурга.

Незадолго до Рождества 50-летний мужчина проехал на автомобиле через рождественскую ярмарку в Магдебурге. Сейчас погибли шесть человек: девятилетний мальчик и пять женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Кроме того, более 200 человек получили ранения.

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Мужчина из Саудовской Аравии находится под стражей. В период с апреля 2023 года по октябрь 2024 года он фигурировал в семи расследованиях. В пяти случаях он был заявителем, а в двух – обвиняемым.

Вопрос об уголовной ответственности 50-летнего мужчины сейчас находится в центре внимания следствия. По сообщению прокуратуры Наумбурга, будет заказан отчет, чтобы определить, является ли он психически больным, и если да, то в какой степени.

В конце декабря парламентский комитет по внутренним делам допрашивал сотрудников служб безопасности и разведки о возможных ошибках, предшествовавших наезду.