В Варшаве насмерть сбили на пешеходном переходе 14-летнего парня из Украины

Подросток, который погиб в результате наезда микроавтобуса на пешеходном переходе в Варшаве на прошлой неделе, оказался гражданином Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода".

Несчастный случай произошел в пятницу 3 января около 17 часов. Водитель микроавтобуса совершил наезд на парня на пешеходном переходе, а после того уехал с места происшествия.

Подростку оказал домедицинскую помощь военный, который стал свидетелем ДТП. Юношу передали медикам живым, но впоследствии он умер в больнице от полученных травм.

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6 января, в окружной прокуратуре Варшавы сообщили, что погибший – 14-летний украинец.

"Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник – гражданин Польши. После содеянного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он употреблял алкоголь с одним из членов семьи", – сообщил во время пресс-конференции представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

На вопрос корреспондента "Радио Свобода", был ли погибший парень украинцем с временной защитой, спикер сказал, что это станет известно на следующий день, когда следователи пообщаются с матерью погибшего.

43-летнего водителя Анджея К. задержали на следующий день после аварии, в субботу 4 января, в состоянии алкогольного опьянения. Он работает в курьерской службе. В прокуратуре говорят, что он уже имел судимости, в частности, за хранение наркотиков, а также за помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы.

Водителя обвиняют по двум статьям – о совершении ДТП со смертельным исходом и побеге с места происшествия, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет.

В начале декабря в Варшаве после погони задержали 45-летнего водителя с оружием и наркотиками.

В Германии тогда задержали после погони водителя грузовика, который вызвал серию ДТП с более 20 пострадавшими и повредил полсотни автомобилей.