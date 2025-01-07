Трамп: Не думаю, что уместно встречаться с Путиным до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп намекнул, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным, но уже после своей инаугурации.

Об этом он сказал на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о возможной встрече с хозяином Кремля Трамп сказал, что "в курсе, что Путин хотел бы встретиться".

"Не думаю, что уместно встречаться до 20 января, что мне не нравится. Потому что ежедневно убивают много-много молодых людей, солдат", – добавил он.

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Далее Трамп в очередной раз заявил, что полномасштабной войны России в Украине "никогда не должно было произойти", и этого бы не произошло, если бы он был президентом.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с главой Кремля. Он также неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае своего избрания.

Недавно Путин во время ежегодной пресс-конференции для СМИ сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.

А Трамп заявил 23 декабря, что правитель России выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.