Трамп заявил, что Путин хочет скорейшей встречи с ним, чтобы обсудить войну

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что правитель России Владимир Путин выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Аризоне, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трамп предположил, что может встретиться с Путиным в начале своего президентства, поскольку он стремится договориться о прекращении войны России в Украине.

Трамп сказал, что прекращение войны является "одной из вещей, которые я хочу сделать быстро", и сказал, что Путин хочет встретиться с ним "как можно быстрее".

Реклама:

"Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее, – сказал Трамп во время выступления в Аризоне.

"Поэтому мы должны подождать этого. Но мы должны закончить эту войну", – сказал Трамп.

На прошлой неделе во время ежегодной пресс-конференции Путина для СМИ он сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с Путиным. Он также неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае своего избрания.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах описала трудности при общении с Дональдом Трампом и назвала его человеком, очарованным авторитарными лидерами.

В ноябре российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах якобы "через знакомых".

Также СМИ сообщали о телефонном разговоре Трампа и Путина после выборов в США, но в Кремле это отрицали.