Главный соперник Орбана обещает "прагматичный" подход к России

Венгерский политик и лидер крупнейшей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что в случае прихода к власти будет придерживаться "прагматического" подхода в отношениях с Россией.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о своем подходе к России, Мадьяр сказал, что будет действовать "прагматично".

"Я не верю, что в политике существует дружба... что существует дружба Орбана-Трампа или Орбана-Путина. Есть интересы, и это правильно, если государственные лидеры представляют интересы своих стран", – считает венгерский оппозиционер.

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"Для этого нужны союзники, но это должны быть союзы, основанные на ценностях", – добавил он.

Мадьяр, среди прочего, вспомнил о проекте АЭС "Пакш", которую Венгрия строит совместно с "Росатомом", и выразил сомнения относительно того, что процесс может быть остановлен.

"Это международный контракт, мы можем вести переговоры по многим аспектам, например, по финансированию, поскольку там есть невыгодные части, поэтому рефинансирование может быть возможным. Мы должны вести переговоры прагматично", – добавил политик.

Он отметил, что его правительство в случае прихода к власти будет придерживаться аналогичной позиции в отношении Китая.

Партия "Тиса", которую Мадьяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной в Венгрии.

Опубликованные в октябре два опроса даже показали преимущество "Тисы" над партией Виктора Орбана "Фидес". Отметим, что следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не ранее 2026 года.

Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.