У Трампа не считают, что отказ от USAID передаст влияние Китаю и России

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц не считает, что отказ от зарубежной гуманитарной помощи приведет к тому, что Штаты уступят Китаю и России контроль на мировой арене.

Об этом он заявил в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Как известно, в течение последних двух недель США пытались сократить количество рабочих мест и финансирование в Агентстве США по международному развитию (USAID), что, по мнению Волца, было оправдано.

"[USAID] занимается всевозможными другими вещами, которые, откровенно говоря, не соответствуют стратегическим интересам или видению президента", – заявил он.

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Волц отметил, что "слишком часто лишь центы с доллара фактически доходят до людей, которые в этом нуждаются".

"Между крупными подрядчиками, субподрядчиками, местными подрядчиками доллары используются неразумно", – подчеркнул американский политик.

Он также возразил, что отказ США от гуманитарной помощи за рубежом передаст контроль на мировой арене Китаю и России.

"Мы должны переориентировать их миссию и привести ее в соответствие с внешнеполитическим видением президента", – добавил он.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.