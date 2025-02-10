Паре из Германии присудили пожизненный срок за убийство украинок, чтобы похитить младенца

Немецкие супруги, которые признались в убийстве украинской беженки и ее матери в прошлом году с целью похищения новорожденного ребенка, в понедельник были приговорены к пожизненному заключению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В прошлом месяце, в первый день судебного процесса, пара призналась в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери с целью похищения пятинедельного ребенка младшей женщины.

Обвиняемые рассказали суду, что после нескольких выкидышей и неудачного лечения от бесплодия они задумали похитить новорожденную девочку и выдать ее за свою дочь.

Реклама:

По данным прокуратуры, у супругов всего четверо детей, в том числе один общий сын. 45-летняя женщина и ее 43-летний муж – из города Зандхаузен, что недалеко от Гейдельберга.

"Я сожалею обо всем, что сделал", – сказал мужчина в заявлении, зачитанном адвокатами. А его жена добавила: "Я совершила большую ошибку".

Прокуратура выдвинула обвинения в убийстве и похищении ребенка.

По словам прокуроров, супруги намеренно выбрали своей мишенью беженцев из Украины, присоединившись к группе в Telegram, чтобы предложить помощь с переводом.

Младшая украинка жила с матерью и ребенком в общежитии для беженцев в юго-западном немецком городе Вислох, когда она познакомилась с этой парой.

6 марта 2024 года они якобы дали двум украинским беженкам успокоительное в ресторане, после чего мужчина убил их тупым предметом в двух разных местах. Они утопили тело бабушки в озере, а тело матери подожгли перед тем, как поехать домой с ребенком.

Тело 27-летней женщины было найдено прохожим на берегу Рейна на следующий день, а 13 марта полиция арестовала супругов и нашла ребенка. Младенца вернули в Украину, ребенок находится под опекой своей тети.