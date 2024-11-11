Нидерланды вводят пограничный контроль для борьбы с миграцией

Нидерланды введут дополнительный контроль на своих сухопутных границах с 9 декабря в рамках более широкой борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом сообщил нидерландский телерадиовещатель NOS, ссылаясь на объявление правительства, пишет "Европейская правда".

Военная полиция с 9 декабря будет осуществлять дополнительный пограничный контроль для борьбы с контрабандой людей и нелегальной миграцией.

Кабинет министров решил, что свободное передвижение людей и товаров между странами ЕС через нидерландскую границу будет ограничено на шесть месяцев.

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Насколько интенсивно будут проводиться проверки, пока не ясно. Сейчас военной полиции не увеличивают штат для этих задач.

Страны-члены ЕС могут возобновить пограничный контроль только при наличии непредвиденных обстоятельств или в экстренных случаях.

Правительство Нидерландов утверждает, что существует большой наплыв искателей убежища, и поэтому называет пограничный контроль оправданным.

Сейчас военная полиция осуществляет лишь выборочные проверки на пограничных переходах.

Пограничный контроль является частью соглашения об убежище, подписанного коалиционными партиями в прошлом месяце.

Ультраправые в Нидерландах ранее настаивали на более жестких мерах для противодействия нелегальной миграции, угрожая в противном случае выйти из правительственной коалиции.