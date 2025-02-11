Трамп говорит, что США имеет "огромный дефицит" с Британией и не будет делать исключений в тарифах

В понедельник, 10 февраля, американский президент Дональд Трамп заявил, что у США "огромный дефицит" с Великобританией, а затем никаких исключений по введению пошлин быть не может.

Об этом он сказал после того, как подписал указ о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Выступая в Белом доме Трамп настаивал на том, что не будет "никаких исключений". Он также заявил, что "откровенно говоря, тарифы могут быть выше".

На вопрос, получит ли Британия исключение, Трамп ответил, что у США с британцами "огромный дефицит".

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"У нас огромный дефицит с Великобританией. Большая разница", – заявил он.

Как отметило издание, угрозы Трампа уже вызвали беспокойство в сталелитейной промышленности Великобритании, которая сейчас экспортирует около 200 тысяч тонн стали в год на сумму более 400 млн фунтов стерлингов в США.

В своем заявлении, опубликованном во вторник, 11 февраля, Гарет Стейс, директор UK Steel, торговой ассоциации британской сталелитейной промышленности, сказал, что Трамп "ударил кувалдой по свободной торговле с огромными последствиями для сталелитейного сектора в Великобритании и во всем мире".

"Это не только будет препятствовать британскому экспорту в США, но и окажет огромное искажающее влияние на международные торговые потоки, увеличивая давление импорта на наш собственный рынок", – заявил он.

Заметим, еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

А французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

11 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

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