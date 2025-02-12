СМИ: У Трампа рассматривают возможность закрытия некоторых консульств США

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность закрытия ряда американских консульств и дипломатических представительств по всему миру с целью сократить расходы в Государственном департаменте.

Об этом NBC News сообщили три чиновника администрации, пишет "Европейская правда".

Собеседники отметили, что среди тех консульств, которые могут быть закрыты, есть учреждения в Европе, Канаде, Мексике и на островах Тихого океана.

Трамп пересмотрел список консульств, но окончательных решений еще не принято, отметили собеседники канала и обратили внимание на то, что сроки возможного закрытия еще не определены.

Реклама:

По их словам, большинство консульств в Европе, которые могут быть закрыты, находятся в Германии и Франции. Государственный департамент запросил у консульств информацию об их общей деятельности.

Некоторые консульства находятся под наблюдением чиновников Государственного департамента, которых попросили оценить их соответствие повестке дня Трампа "Америка превыше всего" как меру их важности.

Чиновники также рассматривают дипломатическую необходимость консульств и рассматривают виды дополнительной правительственной деятельности, которые могут происходить в них, например, военные контакты с другими странами и сбор разведывательной информации.

10 февраля Трамп заявил, что будет добиваться сокращения миллиардов долларов из бюджета Пентагона.

А 11 февраля он приказал Министерству юстиции остановить выполнение антикоррупционного закона США, который запрещает американцам давать взятки иностранным чиновникам для заключения контрактов.