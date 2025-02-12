Правительство нейтральной Швейцарии в среду, 12 февраля, предложило ослабить ограничения на экспорт вооружений, чтобы поддержать оборонную промышленность на фоне существенного падения продаж ее продукции за границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Швейцарское правительство направило в парламент предложение разрешить отклоняться от действующих ограничений на экспорт оружия "при чрезвычайных обстоятельствах".

"Это позволило бы защитить интересы внешней политики и политики безопасности Швейцарии. Кроме того, это позволило бы сохранить промышленный потенциал Швейцарии, адаптированный к потребностям национальной обороны страны", – говорится в предложении.

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Несмотря на нейтралитет, Швейцария традиционно была одним из крупнейших мировых поставщиков оружия. Но в 2023 году экспорт упал более чем на четверть.

Критики указывают на ограничения, которые не позволят продавать швейцарскую оборонную продукцию Испании, Дании и Германии, которые реэкспортируют оружие и боеприпасы швейцарского производства в Украину.

Предложение правительства Швейцарии, однако, не позволит экспортировать оружие в Украину: страна не позволяет экспорт оружия, если страна назначения втянута во внутренний или международный конфликт или серьезно нарушает права человека.

Пока непонятно, согласится ли парламент Швейцарии на это предложение, которое в случае одобрения может быть вынесено на референдум.

Отметим, что швейцарское правительство до этого не раз предлагало смягчить правила экспорта вооружений, а в парламенте даже предлагали разрешить схему поставок оружия в Украину. Но ни одна инициатива так и не была одобрена.

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