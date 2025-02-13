В США анонсировали визит спецпредставителя Трампа в Украину

Государственный департамент США анонсировал визит специального посланника Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление.

Как отметили в Госдепе США, Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля, "чтобы продвигать цель президента Трампа по обеспечению мира через силу в Украине и отстаивания интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки".

Ожидается, что в Украине он встретится с чиновниками и частными лицами, "которые мужественно выдержали почти три года войны".

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"Президент Трамп четко дал понять, что боевые действия должны прекратиться, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение. Специальный посланник президента Кэллог настроен проводить жесткую дипломатию, которая будет необходима для достижения цели президента", – заявили в Госдепе США.

Кроме этого, как известно, специальный посланник Трампа примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Как отметили в Госдепе США, он посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где встретится с союзниками и партнерами по всей Европе, "которые готовы сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы положить конец войне России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

12 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Трампом дальнейшие контакты во время разговора. По его словам, "длительный разговор" с Трампом касался возможности достичь мира, готовности работать вместе на уровне команд.

Перед тем Трамп говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По итогам переговоров американский президент заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

В тот же день в Киев приехал с визитом новоназначенный министр финансов США Скотт Бессен для переговоров по использованию украинских ископаемых.