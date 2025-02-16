FT: ЕС размышляет над ограничением импорта сельхозпродукции "в стиле Трампа"

В Еврокомиссии думают над запретом импорта ряда продуктов, не соответствующих европейским стандартам по применению пестицидов, что коснется в том числе продукции из США.

Об этом говорится в публикации Finiancial Times, пишет "Европейская правда".

ЕС размышляет над введением запрета на импорт ряда продуктов питания, производимых по другим стандартам, для защиты своих фермеров.

По словам трех собеседников, на следующей неделе Еврокомиссия начнет рассматривать более широкие торговые ограничения, которые вызвали бы значительное недовольство торговых партнеров, если будут внедрены. Среди первых под ограничения могут попасть некоторые сельскохозяйственные культуры из США, как соевые бобы, для выращивания которых в США можно использовать пестициды, которые в то же время не разрешены для европейских фермеров.

"У нас очень четкие сигналы от парламента, также от стран членов и от наших фермеров: то, что запрещено в ЕС, должно быть запрещено в ЕС, даже если это импортируемая продукция", – комментировал в прошлом месяце еврокомиссар по вопросам здравоохранения Оливер Варгеи.

Трамп в четверг набросился с критикой на страны, имеющие ограничения на американский импорт, заявив, что Евросоюз запретил поставки моллюсков из почти всех штатов, и пригрозил тарифами, если политика не изменится.

Еврокомиссия долгое время сопротивлялась призывам Парижа и некоторых других столиц относительно взаимных шагов, отмечая, что это может противоречить правилам ВТО.

План ЕС включен в документ-"дорожную карту" по сельскому хозяйству, который подготовил профильный еврокомиссар Кристоф Хансен. Осведомленный с документом чиновник отмечает, что в нем ссылаются на международные правила.

"Мы говорим только о наиболее опасных пестицидах, и также перед принятием любых решений будет оценка влияния на конкуренцию", отметил он, добавив, что на рынке ЕС "нужны кофе, манго и авокадо".

Кроме того, в Еврокомиссии думают над тем, чтобы в новых торговых соглашениях прописывать и стандарты благосостояния животных, из-за которых продукция европейских фермеров имеет большую стоимость– как минимальная площадь для загонов, где содержат кур и скот и тому подобное.

Как отметил один из собеседников, эти меры усилили бы общественную поддержку торговых соглашений, которые заключает ЕС, поскольку чаще всего их противники выдвигают аргументы о том, что на европейский рынок заходит продукция, произведенная по худшим стандартам, чем в ЕС, а европейские фермеры не могут конкурировать с ней.

Активистская группа Pesticide Action Network Europe ранее в феврале опубликовала большой доклад о том, что во многих импортируемых в ЕС продуктах содержатся остатки пестицидов, превышающие разрешённую концентрацию. Очень часто это касается чая (38% образцов) и кофе (23% образцов).

Напомним, на этой неделе Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия в США. Президент Еврокомиссии пообещала Трампу ответ за "необоснованные тарифы".

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