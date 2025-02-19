Три четверти поляков против приема мигрантов в стране

75% опрошенных поляков выступают против того, чтобы Польша принимала мигрантов.

Таковы результаты опроса Opinia24 для RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Участникам опроса был задан вопрос следующего содержания: Польша, как и другие страны-члены ЕС, обязана принимать мигрантов, что следует из механизма солидарности миграционного пакта ЕС. Вы лично за или против того, чтобы Польша принимала мигрантов?

5% респондентов высказались категорически за принятие мигрантов. 15% респондентов высказались "скорее за".

Три четверти респондентов выбрали отрицательный ответ. 51% категорически против принятия мигрантов, а 24% выбрали вариант "скорее против".

5% респондентов не смогли дать четкого ответа на поставленный вопрос и выбрали вариант "не знаю/не имею мнения".

78% мужчин и 73% женщин выступают против принятия мигрантов по механизму солидарности ЕС.

Самая высокая поддержка приема мигрантов зафиксирована в самой старшей возрастной группе (60+) – 22% положительных ответов (5% "однозначно за" и 17% "скорее за").

Результаты в других возрастных группах очень похожи: 21% положительных ответов в самой молодой возрастной группе (18-29 лет) и 20% в возрастной группе 30-39 лет. "Вывод однозначный – отрицательные ответы преобладают среди представителей всех поколений", – говорится в заключении.

Опрос показывает, что среди сторонников левой партии "Вместе" наблюдается почти равновесие мнений: 44% положительных ответов и 43% отрицательных оценок. Похожая ситуация и среди избирателей "Гражданской коалиции" (48% положительных ответов и 46% отрицательных).

Избиратели партий "Право и справедливость" и "Конфедерация" декларируют сопротивление принятию мигрантов на уровне, превышающем 90% (93% отрицательных ответов для обеих партий).

Опрос Opinia24 для RMF FM был проведен 10-13 февраля на репрезентативной выборке 1002 жителей Польши в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее в феврале премьер Польши Дональд Туск анонсировал план быстрой депортации иностранцев, совершивших преступления на территории страны.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из крупнейших изменений в миграционной политике за последние десятилетия.