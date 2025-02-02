Венгрия согласится на новые санкции ЕС против РФ только после консультаций с Трампом

Венгрия согласится на дальнейшие санкции ЕС против России только после достижения договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр европейских дел Венгрии Янош Бока в интервью газете Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

ЕС должен быть очень осторожным при принятии новых карательных мер против России, заявил Янош Бока.

По его словам, страны-члены ЕС должны достичь согласия с новой администрацией Трампа относительно значения и содержания нового пакета санкций.

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"Без такого соглашения венгерское правительство не видит оснований для дальнейших санкционных решений", – объясняет Бока, который является одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, Венгрия имеет фундаментальные сомнения относительно смысла и пользы санкций против России, которые не имеют того эффекта, которого многие ожидали. Если санкции останутся навсегда, это также ослабит экономику и конкурентоспособность Европы, например, из-за более высоких цен на энергоносители, сказал министр.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия якобы получила от ЕС "гарантию" по восстановлению транзита через Украину и пригрозил блокировать следующее продление санкций, если этого не произойдет.

В то же время глава дипломатии ЕС Кая Каллас намекнула, что заявление об "энергетической безопасности", в обмен на которую Венгрия поддержала продление санкций против России, имело символический характер.