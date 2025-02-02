Глава МИД Испании: о мире говорит только Зеленский, Путин говорит о войне

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа готова поддержать справедливый мир в Украине, однако пока Россия не хочет мира.

Об этом он сказал в интервью изданию El Diario, сообщает "Европейская правда".

От отвечая на вопрос о возможности мирного урегулирования с помощью США, но с устранением Европы от процессов, Альбарес ответил, что не хотел бы "придумывать политическую фантастику".

"К сожалению, на данный момент мира не видно, потому что одна из двух сторон, Россия, не хочет мира. Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский", – отметил испанский министр.

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Он подчеркнул, что европейцы поддержат любой план справедливого мира.

"Однако, когда я слышу выступления российского президента, он всегда говорит о войне, о том, что нельзя отказываться от войны, о победе в войне. Но, в любом случае, когда мир будет достигнут, Испания и европейцы очень четко понимают, на каких условиях он должен быть достигнут: мы не можем ничего решать в отношении Украины, которая является суверенным государством с демократически избранным президентом, без того, чтобы они не установили параметры", – заявил Альбарес.

Он добавил, что поскольку речь идет о европейской безопасности, голос Европы на потенциальных мирных переговорах тоже должен быть представлен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Он также считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами. Он также говорил о том, что ЕС тоже должен быть представлен в переговорном процессе.