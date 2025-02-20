CNN рассказал, как Трамп принял окончательное решение о публичной атаке на Зеленского

Публичной атаке президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского предшествовало нарастающее чувство разочарования в Белом доме.

Об этом рассказал телеканал CNN, передает "Европейская правда".

Канал напоминает, что в течение многих лет Трамп скептически относился к Зеленскому, ставил под сомнение его решения и – в эпизоде, который стал известным во время первого импичмента Трампа, – требовал от него начать расследование в отношении своего тогдашнего соперника Джо Байдена.

Однако в последнее время помощники Трампа внимательно следили за публичными заявлениями Зеленского – в частности, за его критикой того, что США исключили Украину из переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии на этой неделе – с нарастающим волнением.

По словам источников, их разочарование росло до среды. Но оно достигло апогея после того, как Зеленский заявил журналистам в Киеве, что Трамп стал жертвой дезинформации.

Трамп частным образом сказал помощникам, которые были с ним во Флориде, что он хочет ответить напрямую, что привело к его публикации в Truth Social, сообщил чиновник, который путешествовал с Трампом. Он разместил сообщение по дороге в свой гольф-клуб в Майами и расширил свои замечания перед сотнями людей на вечерней инвестиционной конференции в Майами, организованной суверенным фондом Саудовской Аравии, где ранее на этой неделе состоялись переговоры между официальными лицами США и России.

"Это разочарование. Существует сильное и законное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться, и что этот путь сужается из-за публичных заявлений Зеленского", – сказал второй чиновник Белого дома в интервью CNN.

Однако, по мнению Зеленского, окончание войны, которое планирует Трамп, очень похоже на то, о чем просит Россия. Члены администрации Трампа уже исключили возможность членства Киева в НАТО и заявили, что американские войска не помогут гарантировать безопасность Украины после окончания войны. По этим причинам президент Украины говорит, что не может не высказаться.

Многие из союзников Трампа сказали, что Зеленский должен был предвидеть гнев Трампа.

Объясняя резкие публичные заявления Трампа, представители Белого дома настаивают на том, что его первоочередной – фактически единственной – целью является прекращение войны в Украине.

Однако, как он достигнет этой цели, одновременно критикуя Зеленского и присоединяясь к российским тезисам, непонятно, отмечает телеканал.

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