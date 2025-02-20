Британия и Норвегия начали переговоры по соглашению о противодействии России в Арктике

Великобритания и Норвегия начали в четверг переговоры по оборонному соглашению, направленному на противодействие угрозе со стороны России в Арктике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр обороны Великобритании Джон Хили встретился со своим норвежским коллегой Туре Сандвиком в Норвежском объединенном штабе – крепости, глубоко вкопанной в склон горы вблизи северного города Боде за Полярным кругом.

Оборонное соглашение предусматривает более тесное сотрудничество между вооруженными силами двух стран, в том числе защиту подводных кабелей от саботажа. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году корабли, направляющиеся в или из российских портов, подозреваются в разрыве ключевых европейских инфраструктурных связей – то ли случайно, то ли в результате саботажа – особенно в Балтийском море.

"Норвегия остается одним из важнейших союзников Великобритании. Мы создадим новую эру оборонного партнерства, которое сделает нас ближе, чем когда-либо прежде, поскольку мы противостоим растущим угрозам, укрепляем НАТО и усиливаем нашу безопасность на Крайнем Севере", – заявил Хили.

Заявление министра обороны появилось на фоне эскалации напряженности между США и Европой относительно мирных переговоров в Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что у России "есть козыри" на переговорах, и назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" за отказ от проведения выборов в военное время.

США также утверждают, что европейские члены НАТО должны тратить больше на оборону, а Британия работает над тем, чтобы выделить 2,5% ВВП на свои военные возможности. Во вторник Хили заявил, что британское министерство обороны испытывает "крупнейшую за последние 50 лет оборонную встряску", чтобы обеспечить свою готовность к войне.

Как сообщалось, страны НАТО обсудили развертывание войск в Гренландии в ответ на намерения президента США Дональда Трампа взять контроль над островом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что заявления Дональда Трампа относительно Гренландии касаются беспокойств США относительно безопасности в Арктическом регионе в целом.