В Польше прокомментировали возможное отключение Starlink в Украине

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что не считает возможным отключение в Украине терминалов спутниковой связи Starlink, которые оплачивает польская сторона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Гавковский отметил, что Польша передала Украине приобретенные терминалы Starlink и будет и дальше платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины.

"Я не могу себе представить, что кто-то может решить разорвать бизнес-контракт по коммерческой услуге, стороной которой является Польша", – добавил вице-премьер Польши.

Пост Гавковского появился после сообщения агентства Reuters о том, что представители администрации Дональда Трампа угрожали Украине немедленным отключением от Starlink, если Киев не согласится на соглашение о распределении прибыли от использования украинских природных ресурсов.

По официальным данным от правительства Украины, Польша оплатила почти 20 тысяч терминалов Starlink, которые используются не только в военных целях, но и для связи на прифронтовых территориях.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в прошлом году также уверял, что Варшава продолжит поддержку терминалов Starlink в Украине.