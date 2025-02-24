Ирландия хочет передать Украине радиолокационные системы ПВО

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Харрис объявил о намерениях правительства передать Украине радиолокационные системы противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует The Irish Times.

Харрис подтвердил, что ирландское правительство планирует передать Украине часть устаревших радиолокационных систем противовоздушной обороны Вооруженных сил.

"Украинское правительство выразило заинтересованность в доступе к устаревшему оборудованию, которое есть на вооружении Вооруженных сил Ирландии", – сказал он.

Глава МИД Ирландии добавил, что от ответа Киева на предложение Дублина будут зависеть временные рамки и количество оборудования, которое Ирландия передаст Украине.

"Это то, что, по моему мнению, может произойти относительно быстро, но, как я уже сказал, я бы не преувеличивал значение этого, это небольшое количество того, что можно назвать устаревшим (оборудованием. – Ред.)", – пояснил Харрис.

По данным The Irish Times, речь идет о мобильных радиолокационных системах Girаffe Mk IV шведской компании Saab, дальность которой составляет до 50 километров.

Напомним, в сентябре 2024 года Украина и Ирландия подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве между двумя странами, согласно которому Дублин будет предоставлять нелетальную военную поддержку.

Тем временем в ЕС выдвинули новую многомиллиардную инициативу по военной помощи Украине – ее детали будут обсуждаться лидерами государств ЕС на внеочередном саммите 6 марта.