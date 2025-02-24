Трамп: мы помогаем Украине так, как никто другой

Президент США Дональд Трамп считает, что его администрация помогает Украине больше, чем кто-либо до этого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме 24 февраля.

На просьбу прокомментировать заявления тех, кто утверждает, что США отказываются от поддержки Украины, Трамп сказал, что "мы помогаем Украине так, как никто никогда не помогал Украине".

"Если бы я не стал президентом, Украина была бы сейчас на таком уровне, что не было бы даже мысли о мире. И это очень печально, что так произошло. Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло, этой войны – ноль шансов", – добавил он.

Президент США добавил, что его задача состоит в том, чтобы "вывести вас из войны, вывести их из войны, дать им возможность жить".

"Она (война в Украине. – Ред.) может привести к Третьей мировой войне. Если она не будет решена, будет момент, когда она не остановится на этих двух странах. Уже есть такое привлечение других стран, и это действительно может привести к очень большой войне, Третьей мировой войне, и мы не позволим этому произойти", – подытожил Трамп.

Напомним, в последние дни президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором" и заявил, что Украине якобы "не следовало начинать" войну.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас констатировала, что месседжи, которые звучат из Соединенных Штатов, содержат в себе российские нарративы.

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